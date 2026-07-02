Reino Unido actualiza alerta de viaje para México, estas son las zonas que recomienda evitar

¿Alertas de viaje para México? El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) actualizó sus recomendaciones para las personas que planean viajar a México e intenta disuadir aquellos viajes que no sean estrictamente esenciales a diversas zonas de nuestro país, principalmente por motivos de seguridad.

La dependencia británica aclara que estas recomendaciones no aplican para todo el territorio nacional, sino únicamente para estados, municipios y carreteras específicas en donde considera que existen mayores riesgos, pero advierte que ignorar estas recomendaciones podría afectar la validez del seguro de viaje contratado por los turistas.

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¿Qué estados de México aparecen en la alerta del Reino Unido?

Entre las entidades que se encuentran en la nueva lista de alerta para viajeros de Reino Unido que visiten México se encuentran:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas.

Cabe decier que en la mayoría de los casos existen excepciones para ciudades, carreteras de cuota, aeropuertos o destinos turísticos considerados seguros para el tránsito de viajeros; por ejemplo:

Baja California: La recomendación se concentra en Tijuana y Tecate, aunque se mantienen como excepción el aeropuerto de Tijuana, el puente Cross Border Xpress y algunas vialidades principales.

Sinaloa: Se exceptúan Mazatlán, Los Mochis, la autopista federal 15D y la ruta del Tren Chepe.

Michoacán: Continúan permitidos los viajes a Morelia, Pátzcuaro y diversas autopistas federales.

Guerrero: La advertencia excluye a Ixtapa-Zihuatanejo, siempre que el acceso sea por vía aérea.

¿Qué dice la alerta de Reino Unidos sobre viajes a Jalisco?

En el caso de Jalisco, el gobierno británico recomienda evitar los viajes no esenciales al sur y suroeste del lago de Chapala hasta la frontera con Colima, además de varios municipios del norte del estado, entre los que se destacan:

Bolaños

Colotlán

Huejuquilla el Alto

Mezquitic

Totatiche

Villa Guerrero

San Martín de Bolaños.

La recomendación NO incluye a Guadalajara, Puerto Vallarta ni otros destinos turísticos del estado, los cuales no aparecen dentro de las restricciones.

¿Qué significa una alerta de viaje del Reino Unido?

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico emite este tipo de avisos con base en evaluaciones periódicas sobre las condiciones de seguridad en distintos países. Cabe decir que estas alertas tienen como objetivo orientar a los ciudadanos británicos antes de viajar y no representan restricciones impuestas al país de destino.

No obstante, el organismo advierte que viajar en contra de sus recomendaciones puede provocar que las aseguradoras rechacen la cobertura médica o de asistencia en caso de algún incidente.