¡Prohibido comprar cerveza! Reactivan Ley Seca en la CDMX hoy 30 de junio; lista de colonias afectadas

¡Es oficial! reactivan la Ley Seca en la Ciudad de México (CDMX), hoy martes 30 de junio. La medida forma parte del operativo de seguridad que las autoridades capitalinas implementarán con motivo del partido México vs Ecuador.

Si piensas disfrutar del cuarto partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Centro Histórico, te recomendamos que tomes en cuenta la lista de colonias en las que se aplicará la Ley Seca.

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¿Qué es la Ley Seca?

La Ley Seca es una medida que prohíbe de forma temporal o permanente la fabricación, compra, distribución, venta y, en algunos casos, el consumo de bebidas alcohólicas.

En este caso, el gobierno de la CDMX prohíbe la venta y consumo de forma temporal, únicamente, el martes 30 de junio, en el que los capitalinas acudirán a apoyar a la Selección Mexicana en su encuentro contra la escuadra ecuatoriana.

Ley Seca CDMX: Fecha, horarios y establecimientos restringidos hoy 30 de junio

El Gobierno de la CDMX informó que hoy martes 30 de junio se reactivará la Ley Seca y se reforzará el operativo de control de alcohol que aplicó el pasado miércoles 24 de junio, durante el partido de México vs Chequia.

La medida se aplica únicamente en establecimientos de la zona de Reforma y el Centro Histórico, de la siguiente manera:

Fecha : Martes 30 de junio

: Martes 30 de junio Horarios: A partir de las 15:00 horas del martes y hasta las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la conferencia de prensa. https://t.co/ASk92SLi2Z — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 29, 2026

Ley Seca: Lista de colonias afectadas hoy por el partido México vs Ecuador

Las autoridades explican que las restricciones afectan solo a ciertos establecimientos como: tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados. Estas son las colonias afectadas:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

OJO: La Ley Seca afectará al Perímetro A del Centro Histórico de la CDMX:

El Zócalo donde está el FIFA Fan Fest

La e xplanada del Palacio de Bellas Artes

La Alameda Central

Plaza de Santo Domingo

Las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero.

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca de la CDMX?

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital, las multas para los locales que comercialicen bebidas alcohólicas en envase cerrado fuera del marco permitido oscilan entre los 41,175 pesos y pueden alcanzar hasta los 293, 275 pesos.

Las personas que sean sorprendidas consumiendo alcohol en las zonas prohibidas podrían enfrentar multas que van desde los 2,375 a los 3,394 pesos.

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