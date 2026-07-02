Inglaterra eligió las instalaciones de Pumas para entrenar previo a su juego contra México

A tres días del México vs Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se dio a conocer que la selección inglesa eligió las instalaciones de Pumas para prepararse previo al juego en el Estado Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Club Universidad Nacional, Raúl González, confirmó la información y aseguró que la elección se debe a las excelentes condiciones de las instalaciones, ubicadas al sur de la capital mexicana.

“Sí, efectivamente, (...) entrenará aquí la selección inglesa (...) de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada”, refirió este jueves 2 de julio.

Conferencia de prensa con el Dr. Luis Raúl González, presidente del Club Universidad Nacional; y Sebastián Díaz, general manager de @PUMAmexico 🤝



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¿Cuándo llegará Inglaterra a México para el partido de octavos de final del Mundial 2026?

La llega al país por parte de Harry Kane, Jude Belligham y compañía se tiene prevista para el viernes 3 de julio. Por lo que, en teoría, los ingleses tendrán entrenamiento el sábado, es decir, un día previo al juego de octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra consiguió su pase a la siguiente ronda tras vencer a la República Democrática del Congo con dos goles de Kane, mismos que sirvieron para dar vuelta al marcador, ya que iniciaron perdiendo.

¿Afectará la altura de CDMX a los ingleses?

Tras el partido, Thomas Tuchel, entrenador de la selección inglesa, reconoció que la altura de la Ciudad de México es una “gran ventaja” para combinado nacional, ya que con tres días dudan que se puedan adaptar.

“Hay muchos obstáculos esperándonos. La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días (...) es una desventaja y sabemos que tenemos que lidiar con ella”, mencionó.

Durante la justa deportiva, las selecciones que han jugado en la capital del país han mencionado este aspecto como un punto débil para ellos.

La Ciudad de México se encuentra a dos mil 2240 metros sobre el nivel del mar, mientras que los ingleses están acostumbrados a jugar de local en Wembley, en Londres, estadio ubicado alrededor de los 57 metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Inglaterra?

El partido lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Deportes el domingo 5 de julio a las 17:30 horas (tiempo local):

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El equipo que gane, obtiene el pase a los cuartos de final, donde se medirán al ganador de Brasil vs Noruega.

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