EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue avanzando y hoy jueves 2 de julio se juega el penúltimo partido de los dieciseisavos de final.
Este día tendremos tres partidos:
- España vs Austria
- Portugal vs Croacia
- Suiza vs Argelia
Quienes ganen se podrán unir a Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, México e Inglaterra en los octavos de final.
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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio
¿Último partido de Cristiano o de Modrić en un Mundial?
Uno de los partidos más esperados del día es el Portugal vs Croacia, ya que podríamos ver el último partido en un mundial de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić, quienes fueron compañeros durante años en el Real Madrid.
El partido está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) y se jugará en Toronto, Canadá.
España vs Austria GRATIS y EN VIVO por Azteca Deportes
Otro de los duelos importantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 es el España vs Austria, el cual podrás ver gratis y EN VIVO por la pantalla de Azteca Deportes, mediante:
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- http://aztecadeportes.com
- App Azteca Deportes
Ahí tendrás la mejor transmisión con los mejores analistas y comentaristas deportivos del país.
Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026
Tras grandes partidos y muchas emociones en los dieciseisavos de final, estos son los partidos ya definidos para los octavos de final:
- Canadá vs Marruecos
- Paraguay vs Francia (lo podrás ver por Azteca Deportes
- Estados Unidos vs Bélgica
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra (Azteca Deportes lo transmitirá gratis y en vivo)
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