EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue avanzando y hoy jueves 2 de julio se juega el penúltimo partido de los dieciseisavos de final.

Este día tendremos tres partidos:

España vs Austria

Portugal vs Croacia

Suiza vs Argelia

Quienes ganen se podrán unir a Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, México e Inglaterra en los octavos de final.

¡CONTINÚA LA ACTIVIDAD DE LOS DIECISEISAVOS! 🔥



España llega como amplia favorita y quiere hacer valer los pronósticos ante Austria ¿Lograrán avanzar a los octavos de final o habrá sorpresa? 🤔🇪🇸



👇España vs Austria

📅 Jueves 2 de julio⁣⁣⁣

🕠 12:40 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y… pic.twitter.com/AWTMdjEPNp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 2, 2026

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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio

¿Último partido de Cristiano o de Modrić en un Mundial?

Uno de los partidos más esperados del día es el Portugal vs Croacia, ya que podríamos ver el último partido en un mundial de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić, quienes fueron compañeros durante años en el Real Madrid.

El partido está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) y se jugará en Toronto, Canadá.

España vs Austria GRATIS y EN VIVO por Azteca Deportes

Otro de los duelos importantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 es el España vs Austria, el cual podrás ver gratis y EN VIVO por la pantalla de Azteca Deportes, mediante:

Azteca 7

Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

http://aztecadeportes.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

App Azteca Deportes⁣

Ahí tendrás la mejor transmisión con los mejores analistas y comentaristas deportivos del país.

Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026

Tras grandes partidos y muchas emociones en los dieciseisavos de final, estos son los partidos ya definidos para los octavos de final:

Canadá vs Marruecos

Paraguay vs Francia (lo podrás ver por Azteca Deportes

(lo podrás ver por Azteca Deportes Estados Unidos vs Bélgica

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra (Azteca Deportes lo transmitirá gratis y en vivo)

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