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EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio 2026

¿Último partido de Cristiano o Modrić? La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue y hoy se juega el penúltimo día de los dieciseisavos de final; conoce los clasificados

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue avanzando y hoy jueves 2 de julio se juega el penúltimo partido de los dieciseisavos de final.

Este día tendremos tres partidos:

  • España vs Austria
  • Portugal vs Croacia
  • Suiza vs Argelia

Quienes ganen se podrán unir a Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, México e Inglaterra en los octavos de final.

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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 2 de julio

¿Último partido de Cristiano o de Modrić en un Mundial?

Uno de los partidos más esperados del día es el Portugal vs Croacia, ya que podríamos ver el último partido en un mundial de Cristiano Ronaldo o Luka Modrić, quienes fueron compañeros durante años en el Real Madrid.

El partido está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) y se jugará en Toronto, Canadá.

España vs Austria GRATIS y EN VIVO por Azteca Deportes

Otro de los duelos importantes de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 es el España vs Austria, el cual podrás ver gratis y EN VIVO por la pantalla de Azteca Deportes, mediante:

Ahí tendrás la mejor transmisión con los mejores analistas y comentaristas deportivos del país.

Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026

Tras grandes partidos y muchas emociones en los dieciseisavos de final, estos son los partidos ya definidos para los octavos de final:

  • Canadá vs Marruecos
  • Paraguay vs Francia (lo podrás ver por Azteca Deportes
  • Estados Unidos vs Bélgica
  • Brasil vs Noruega
  • México vs Inglaterra (Azteca Deportes lo transmitirá gratis y en vivo)

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