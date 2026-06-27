EN VIVO: Calles paralizadas por 6 marchas y 7 bloqueos en CDMX hoy

Hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en varias zonas de la CDMX que provocarán cortes a la circulación especialmente en la zona centro, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones.

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¿En dónde habrá marchas hoy en CDMX?

De acuerdo con la información, hoy sábado se esperan movilizaciones sociales en los siguientes horarios y lugares:

10:00 horas en el Hemiciclo a Juárez con rumbo a la Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y en la Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma y Niza, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas de la Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma y Niza, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y de Plaza Río de Janeiro en Calle Durango y Orizaba, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc hacia el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

También se llevarán a cabo bloqueos que provocarán cierres en las siguientes calles:

09:30 horas en el Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana ubicado en Calz Tlalpan No. 136, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez y en Estación “Sevilla” de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Chapultepec, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en el Senado de la República ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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