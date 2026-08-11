Así esta la calidad del aire en CDMX hoy; ¿activarán el Doble Hoy No Circula?

En la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo se encuentra la calidad del aire y cuando lo niveles de contaminación aumenta se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado, pero se recomienda utilizar protección Ultra Violeta debido a que hay una alta radiación y se detectaron gases contaminantes y partículas suspendidas.

El ozono (O3) es un gas formado por reacciones solares que puede provocar irritación en los pulmones.

(O3) es un gas formado por reacciones solares que puede provocar irritación en los pulmones. El dióxido de nitrógeno (NO2) es producido por los autos y camiones y daña las vías respiratorias.

(NO2) es producido por los autos y camiones y daña las vías respiratorias. El dióxido de azufre (SO2) viene de las fábricas y quema de combustible y afecta la garganta.

(SO2) viene de las fábricas y quema de combustible y afecta la garganta. El monóxido de carbono (CO) es un gas sin color ni olor que disminuye el oxígeno en la sangre.

(CO) es un gas sin color ni olor que disminuye el oxígeno en la sangre. Las PM10 se forman por el polvo y cenizas y las PM2.5 son hollín y humo que pueden ingresar al torrente sanguíneo.

¿Activarán el Doble Hoy No Circula?

Aunque se detectaron partículas contaminantes, estos se encuentran dentro de los niveles normales establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, es importante mantenerse atento a los avisos de las autoridades ya que la contaminación en niveles bajos puede afectar a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores por lo que se exhorta a la población vulnerable a evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

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