VIDEO: Edificio se desploma sobre carriles laterales de Viaducto, CDMX; alternativas viales

El desplome de un árbol de más de 30 metros de altura provocó que un edificio colapsara sobre los carriles laterales de Viaducto Miguel Alemán, en el cruce de Minería con dirección al Aeropuerto, en la colonia Escandón I de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México (CDMX).

Hasta las 11:20 horas (tiempo local), OVIAL de CDMX reporta que se encuentra cerrada la circulación lateral de Viaducto a partir de avenida Patriotismo y recomienda evitar la zona, ya que autoridades se encuentran levantando los escombros.

Aunque no se reportan lesionados, sí se dio a conocer que dos vehículos resultaron afectados.

En viaducto y minería se cayó una barda hacia viaducto pic.twitter.com/nDjmXmKavn — Humberto Bravo M (@hbravom) August 11, 2026

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Alternativas viales a Viaducto, CDMX, hoy 11 de agosto

Si tienes que transitar por la zona, tienes que tomar en cuenta que los carriles centrales se encuentran en funcionamiento; sin embargo, las autoridades recomiendan tomar como alternativa vial:

Eje 4 Sur

Viaducto Río Becerra

Eje 6 Sur

Inician labores de limpieza en la Escandón I en CDMX

Tras el accidente, el reportero de Azteca Noticias, Armando Martínez, informó que las autoridades se encuentran en la zona de desastre para realizar los trabajos de limpieza y revisión estructural.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) será quien determine, tras una investigación, las razones del colapso del edificio, así como el derrumbe del árbol.

Asimismo, “Miriam Urzua, secretaria de Gestión Integral de Riesgo de Protección Civil de la CDMX, confirmó que no hay persona lesionadas. Afirmó que será la Fiscalía General de Justicia de la CDMX quien determine las causas del derrumbe”, destacó.

En el edificio se estaban demoliendo cinco edificios y la obra llevaba un avance del 60%, detallaron las autoridades capitalinas.

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