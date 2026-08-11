¿Qué se va a votar en la CDMX en las elecciones 2027?

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la convocatoria para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, mediante el cual la ciudadanía capitalina elegirá el próximo año a quienes integrarán el Congreso local, las 16 alcaldías y sus respectivos concejos.

Los comicios tendrán lugar el domingo 6 de junio de 2027, mientras que el proceso iniciará formalmente durante la primera semana de septiembre de 2026.

Entre las opciones contempladas por el IECM destaca la posibilidad de que personas sin militancia partidista busquen un cargo mediante una candidatura sin partido.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué cargos se elegirán en la Ciudad de México en 2027?

El proceso comprenderá las etapas de preparación de la elección, jornada electoral, cómputos y resultados, así como la declaración de validez de los comicios.

En total estarán en disputa 83 cargos principales: 16 titulares de alcaldías y 66 diputaciones, además de los cargos que integrarán los Concejos de las demarcaciones territoriales.

El Congreso de la Ciudad de México cuenta con 66 diputaciones. De ellas, 33 corresponden a diputaciones de mayoría relativa, 32 a representación proporcional y una a la Diputación Migrante.

También se elegirán a las personas que integrarán los Concejos de las 16 alcaldías.

💬 ¿Tienes dudas sobre cómo participar en las elecciones de la Ciudad de México desde el extranjero?



🌎 Si vives en Estados Unidos o Canadá, acompáñanos en la Reunión Regionalizada para Norteamérica.



📅 Martes 25 de agosto

🕖 19:00 h (Tiempo de la Ciudad de México)

Conoce más… pic.twitter.com/5mo1TN3tcd — IECM (@iecm) August 11, 2026

¿Puedo postularme en las elecciones de CDMX 2027 si no tengo partido?

Sí. Además de las postulaciones tradicionales de los partidos políticos, la convocatoria contempla la participación de personas sin partido.

No obstante, cada aspirante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación electoral, precisó el IECM.

Para este caso, el organismo electoral habilitó desde julio el micrositio denominado “Ruta Indi”, mediante el cual proporciona información y orientación a las personas interesadas en registrarse como candidatas o candidatos sin respaldo de una fuerza política.

¿Qué personas pueden participar como candidatas?

Las postulaciones también deberán cumplir con acciones afirmativas, mecanismos destinados a ampliar la representación de sectores históricamente subrepresentados.

Entre los sectores considerados se encuentran:

Personas jóvenes.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Personas de la diversidad sexual y de género.

Integrantes de pueblos y barrios originarios.

Personas pertenecientes a comunidades indígenas.

Personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.