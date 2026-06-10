La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) publicó formalmente en la Gaceta Oficial las listas con los nombres y números de placa de los únicos policías de tránsito, que contarán con la facultad de emitir multas e infracciones a los automovilistas en la capital del país.

De acuerdo con el decreto dado a conocer por la Consejería de la CDMX, será a partir de este 11 de junio de 2026 que únicamente mil 287 policías de tránsito contarán con la facultad para emitir las multas e infracciones correspondientes.

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Lista de nombres y placas de los policías que pueden infraccionar en CDMX

Fue la misma SSC CDMX quien dio a conocer los nombres completos y números de placas de los oficiales facultados para multar e infraccionar en la capital. Estos nombres se dieron a través de dos listas diferentes dentro de la Gaceta Oficial.

Algunos de los nombres de policías facultados en multar en la CDMX son los siguientes:

Policía Yaneli Abarca Castro con número de placa 1151407

Policía Alejandro Martín Bahena Méndez con número de placa 1151178

Policía Eduardo Caballero Cortés con número de placa 1184954

Policía Jhoana Alicia De Gaona Antonio con número de placa 730985

Policía Marco Polo Echeverría Campos con número de placa 882814

Policía Brenda Falcón Esparza con número de placa 1163233

Consulta la Gaceta Oficial del 10 de Junio de 2026



🔗https://t.co/oQsE63mRIv pic.twitter.com/IPxDiCyYAW — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) June 10, 2026

¿Dónde consultar la lista completa de los policías que pueden infraccionar en CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente son más de mil 200 policías los que cuentan con las facultades para infraccionar en la CDMX, esto de acuerdo con lo señalado en la Gaceta Oficial de la capital del país.

¿Qué hacer si un policía no acreditado me quiere multar?

En caso de que los conductores sean detenidos por una infracción vial, es importante dejar en claro que más allá de los mil 287 policías de tránsito enlistados por las mismas autoridades, nadie más puede generar las multas correspondientes.

Por ello, en caso de ser víctima de uno de estos casos se recomienda en primera instancia, solicitar la información del agente de tránsito, esto para que puedas corroborar la misma ante las autoridades competentes a través del 911.

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