Este martes 11 de agosto Periférico Sur se encuentra bloqueado debido a la presencia de manifestantes, quienes afectan carriles centrales y laterales frente a Derechos Humanos.

Los manifestantes portan banderas de México y mantas con respecto al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

¡Tómalo en cuenta! 🚧🔴 El grupo de manifestantes extendió su bloqueo hacia los carriles centrales de Periférico Sur, en ambos sentidos, a la altura de Luis Cabrera https://t.co/CnMnsdip9J — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

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Periférico Sur bloqueado este martes 11 de agosto

Alrededor del mediodía, Periférico Sur sufrió bloqueos debido a la presencia de manifestantes que mantienen afectaciones en los carriles centrales y laterales, a la altura de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La protesta genera complicaciones para los automovilistas que circulan por esta importante vialidad al sur de la Ciudad de México.

Ante el cierre, automovilistas deben tomar precauciones y alternativas viales para evitar quedar atrapados en la zona.

Esta movilización ocurre en medio de nuevas acciones relacionadas con la investigación del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

¿Qué exigen los manifestantes en Periférico Sur?

Las personas que participaron en estos bloqueos en Periférico Sur son miembros de organizaciones civiles e indígenas.

Los manifestantes exigen vivienda y justicia por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y piden “cero impunidad” por el caso.

Además, exigieron al Gobierno Federal y de la CDMX su “legítimo derecho de manifestación y de tránsito”. También, solicitaron la no participación de policías ni granaderos.

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