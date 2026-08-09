EN VIVO: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 9 de agosto

Es domingo familiar y las salidas por toda la Ciudad de México (CDMX) son uno de los mejores planes, es por eso que te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos este 9 de agosto.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene horario de domingo y abre una hora más tarde, por lo que puede afectar el flujo en todas las líneas puede ir lento durante este día.

Por otro día, el Metrobús CDMX tiene servicio intermitente en las líneas 1, 2 y 7 debido a eventos en la capital, así como reparación en algunas estaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 9 de agosto

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.