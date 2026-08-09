EN VIVO: 1 marcha, 9 concentraciones y eventos en CDMX hoy domingo 9 de agosto

Este domingo 9 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que este domingo se tienen planeadas una marcha, nueve concentraciones, una cita agendada, 11 rodadas y 18 eventos en toda la capital.

La alcaldía más afectada será Cuauhtémoc, así como Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

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Minuto a minuto de bloqueos en CDMX durante hoy domingo 9 de agosto

De acuerdo a las autoridades capitalinas, estos son los eventos que afectarán aquellos que salgan de sus casas este domingo:

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