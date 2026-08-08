Beca para transporte en CDMX: únicos días para recoger la tarjeta si te atrasaste

Si formas parte de la nueva lista de beneficiarios de la Beca a Universitarios y Universitarios para Transporte Más 2026 que se entrega en la Ciudad de México (CDMX) y aún no recoges tu tarjeta, no te pierdas las fechas oficiales y específicas en que se entregarán a quienes se atrasaron.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital señaló que se entregarán a las alumnas y alumnos del Segundo Listado que no recogieron la tarjeta y lo podrán hacer durante cinco días específicos.

¿Cuándo y en dónde se entregarán las tarjetas de la Beca de Transporte?

Las tarjetas de la Beca a Universitarias y Universitarios se entregarán del 10 al 14 de agosto, en Barranca del Muerto #24, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

¿Qué documentos presentar para recibir la Beca de Transporte?

Los beneficiarios de la beca deben presentar su credencial INE o pasaporte vigente en original y copia. De no contar con estos documentos oficiales no se les podrá entregar la tarjeta.

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