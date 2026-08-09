Una disputa por la posesión de un inmueble terminó en una riña, además de con 8 personas detenidas en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes del caso, se trata de tres mujeres y cinco hombres, quienes fueron señalados como posbles responsables de un intento de despojo EN CDMX.

La intervensión policial ocurrió desués de que operadores del C2 Norte alertaron sobre unconflicto en la zona. Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron una confrontación relacionaa con un inmueble.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l Atendiendo el protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instruido por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, efectivos de la #SSC detuvieron a tres mujeres y cinco hombres, posiblemente relacionados con el despojo de un inmueble a su legítima… pic.twitter.com/TGfrxwvpqi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 9, 2026

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¿Cómo fue la riña en la GAM?

Según un testimonio de la mujer que habitaba el inmueble, ella renta el lugar desde hace 29 años. De acuerdo con su versión, las personas señaladas ingresaron con el argumento de querealizarían trabajos de limpieza.

Sin embargo, una vez dentro, presuntamente intentaron cambiar las cerraduras, además de impedirle el acceso a la vivienda, situación que provocó la confrontación.

Ante la riña, los policías intervinieron para controlar la situación, luego de contar con la autorización de la propietaria del predio.

8 detenidos por presunto despojo de inmueble en CDMX VIDEO | Intentaron cambiar las cerraduras y terminó en pelea: ocho detenidos por presunto despojo (SSC)

¿Qué pasó con los detenidos de la riña en la GAM?

Los ocho señalados fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, autoridades encargadas de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones correspondientes.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el problema de los desponjos de inmuebles en la Ciudad de Méxic o, un delito que puede involucrar disputas por lam posesión o uso de la vivienda.

Las Uutoridades deberán determinar qué ocurrió exactamente, además de si existen elemento suficientes para acreditar alguna conducta delictiva; ¿Qué medidas deben reforzarase para evitar que una disputa termina en una confrontación?

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