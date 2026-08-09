Alcaldías en RIESGO por lluvias intensas en CDMX hoy 9 de agosto: ¿dónde hay alerta y peligro de inundaciones?

Las lluvias intensas amenazan varias alcaldías de la CDMX, durante la tarde de este domingo 9 de agosto. Por esta razón, la Secretaría de gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRIPC) activó la alerta naranja y amarilla para ciertas zonas en riesgo de sufrir inundaciones severas.

Si planeas salir, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos cómo será el clima de la CDMX durante la tarde-noche este domingo 9 de agosto.

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Alcaldías con alerta naranja por lluvias en CDMX ;¿qué significa?

Durante la temporada de lluvias, la SGRIPC se mantiene al pendiente de los niveles de precipitaciones que se pronostican para la capital mexicana; esto, con la finalidad de proteger a los ciudadanos que regresan a sus hogares y circulan o transitan por las distintas alcaldías.

Ante el pronóstico de lluvias de este domingo 9 de agosto, las autoridades capitalinas emitieron alerta naranja en al menos una alcaldía: Tlalpan. Esto significa que se espera una lluvia que alcance entre 30 y 49 milímetros en una hora; además de posible caída de granizo.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 09/08/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/41Sit3yKC7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2026

Lista de alcaldías con alerta amarilla por lluvias hoy 9 de agosto

Asimismo, la SGIRPC emitió una alerta amarilla para una lista de alcaldías en las que se espera que la lluvia alcance entre 15 y 29 milímetros en una hora. Las demarcaciones afectadas durante la tarde-noche de este domingo son las siguientes:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

¿En dónde hay alerta roja por lluvias hoy 9 de agosto?

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido ninguna alerta roja para la tarde de este domingo. Sin embargo, en adn Noticias nos mantendremos al pendiente de cualquier actualización por parte de la SGIRPC.

La alerta roja se emite cuando las lluvias alcanzan entre 50 y 70 milímetros en una hora, lo que aumenta la posibilidad de que se generen inundaciones, encharcamientos y corrientes de agua que ponen en riesgo a los habitantes.

Recomendaciones en caso de lluvias intensas en la CDMX

Durante la temporada de lluvias, las autoridades invitan a los capitalinos a tomar precauciones, sobre todo, cuando se activen las alertas por lluvias intensas en sus alcaldías. Por ejemplo, puedes considerar las siguientes acciones:

Retirar basura de las coladeras del interior y del exterior de tu domicilio

del interior y del exterior de tu domicilio Cerrar puertas y ventanas para evitar inundaciones en el interior de tu hogar

para evitar inundaciones en el interior de tu hogar No cruzar calles ni avenidas con corrientes de agua

Evitar salir de casa y, si es necesario, llevar paraguas e impermeable.

No refugiarte debajo de árboles ni estructuras de metal

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