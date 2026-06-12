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Perros que están en adopción en CDMX y requisitos para darles un hogar

En la CDMX hay muchos perros que están en buscan de un hogar y que quieren un tener una familia que los cuide y quiera mucho y estas interesado en la adopción así puedes hacerlo.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se ha buscado promover el cuidado y bienestar animal y la adopción de mascotas y por ello, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar y buscarle un hogar a los perros y aquí te decimos quienes están disponibles.

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Perros que están en adopción

Adoptar es dar una segunda oportunidad y llenar de amor y cuidado a un perro y ellos son algunos lomitos que buscan una familia:

  • Chencha, hembra de 9 años talla mediana y color café claro
  • Chivis, hembra de 8 años talla chica color café
  • Fufi, hembra de 4 años tamaño grande color negro y café
  • Chocolata, hembra de 10 años tamaño mediano color café
  • Chuequito, macho de 8 años talla mediana color amarillo con cara y patas blancas
  • Marina, hembra de 10 años tamaño mediano color negro con patas y cara blanca
  • Churri, macho de 6 años tamaño mediano color café con pecho blanco

¿Cuáles son los requisitos para adoptar en la BVA?

Para poder adoptar a un perro de la BVA es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
  • Llenar el formulario de adopción

Todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento, es decir que se realizan visitas para conocer cómo se está adaptando el perro y asegurar que este recibiendo las atenciones necesarias.

Los 5 derechos de los animales de compañía

La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) establece que los animales deben estar:

  • Libres de hambre y sed
  • Libres de incomodidad
  • Libres de dolor, lesiones o enfermedades
  • Libres de expresar su comportamiento natural
  • Libres de temor y estrés

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