En la CDMX se ha buscado promover el cuidado y bienestar animal y la adopción de mascotas y por ello, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar y buscarle un hogar a los perros y aquí te decimos quienes están disponibles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Perros que están en adopción
Adoptar es dar una segunda oportunidad y llenar de amor y cuidado a un perro y ellos son algunos lomitos que buscan una familia:
- Chencha, hembra de 9 años talla mediana y color café claro
- Chivis, hembra de 8 años talla chica color café
- Fufi, hembra de 4 años tamaño grande color negro y café
- Chocolata, hembra de 10 años tamaño mediano color café
- Chuequito, macho de 8 años talla mediana color amarillo con cara y patas blancas
- Marina, hembra de 10 años tamaño mediano color negro con patas y cara blanca
- Churri, macho de 6 años tamaño mediano color café con pecho blanco
¿Cuáles son los requisitos para adoptar en la BVA?
Para poder adoptar a un perro de la BVA es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- Llenar el formulario de adopción
Todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento, es decir que se realizan visitas para conocer cómo se está adaptando el perro y asegurar que este recibiendo las atenciones necesarias.
Los 5 derechos de los animales de compañía
La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) establece que los animales deben estar:
- Libres de hambre y sed
- Libres de incomodidad
- Libres de dolor, lesiones o enfermedades
- Libres de expresar su comportamiento natural
- Libres de temor y estrés
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.