En la CDMX se ha buscado promover el cuidado y bienestar animal y la adopción de mascotas y por ello, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar y buscarle un hogar a los perros y aquí te decimos quienes están disponibles.

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Perros que están en adopción

Adoptar es dar una segunda oportunidad y llenar de amor y cuidado a un perro y ellos son algunos lomitos que buscan una familia:

Chencha, hembra de 9 años talla mediana y color café claro

Chivis, hembra de 8 años talla chica color café

Fufi, hembra de 4 años tamaño grande color negro y café

Chocolata, hembra de 10 años tamaño mediano color café

Chuequito, macho de 8 años talla mediana color amarillo con cara y patas blancas

Marina, hembra de 10 años tamaño mediano color negro con patas y cara blanca

Churri, macho de 6 años tamaño mediano color café con pecho blanco

¿Cuáles son los requisitos para adoptar en la BVA?

Para poder adoptar a un perro de la BVA es necesario contar con los siguientes requisitos:

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

Todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento, es decir que se realizan visitas para conocer cómo se está adaptando el perro y asegurar que este recibiendo las atenciones necesarias.

#AdoptaAmor | Conoce a los perritos que están en espera de una familia, cada uno tiene una historia, tú puedes cambiar su vida y recibir amor incondicional. 🐶 🏡 👇🏻https://t.co/T1YlXIZQvK#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/DgfZwcZkGJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

Los 5 derechos de los animales de compañía

La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) establece que los animales deben estar:

Libres de hambre y sed

Libres de incomodidad

Libres de dolor, lesiones o enfermedades

Libres de expresar su comportamiento natural

Libres de temor y estrés

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