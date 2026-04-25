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Adopción de perros en CDMX: Pasos para darle un hogar a Taza

¡Adopta a un amigo! En el Centro de Transferencia Canina de la CDMX hay muchos perros que están en busca de un hogar; requisitos para adoptar a lomitos rescatados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro se encarga de promover la adopción de perros que fueron rescatados en las vías y si estás pensando en adoptar, Taza es una perrita que está en busca de un hogar y estos son los requisitos para que puedas llevarla contigo y tenga una segunda oportunidad.

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Requisitos para adoptar a Taza

Para quienes estén interesados en adoptar a Taza o a cualquier otro perro que se encuentra en el CTC es necesario acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:

  • Formato para la adopción dd caninos impreso y llenado
  • Copia del INE u otro documento oficial
  • Copia del comprobante de domicilio de luz, agua o predial

En caso de que cumplas con los requisitos, el personal del CTC agendará una cita para realizar una visita domiciliaria y comprobar que cuentas con todas las condiciones necesarias para el que perro viva bien. Si es así se programará una fecha de entrega del animal bañado, esterilizado y desparasitado.

Perros del CTC que están en adopción

Estos son algunos de los perros que están en adopción y buscan integrarse a una familia:

  • Zara de 9 años
  • Peca de 4 años
  • Yes de 2 años
  • Tuercas de 4 años
  • Uami de 5 años
  • Villano de 3 años
  • Tomás de 2 años
  • Alana de 5 años
  • Tlaco de 1 año
  • Tipo de 13 años

En caso de que no puedas adoptar pero te interese ayudar a estos cachorros, si tienes tiempo puedes ir a visitarlos y convivir un rato con ellos, eso los hace muy felices. También puedes donar alimento, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes, cobijas, suéteres y materiales de curación como gasas, alcohol y algodón.

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Adopción de perros CDMX: Requisitos y pasos para darle hogar a animales rescatados del Metro

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