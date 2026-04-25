En la CDMX el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro se encarga de promover la adopción de perros que fueron rescatados en las vías y si estás pensando en adoptar, Taza es una perrita que está en busca de un hogar y estos son los requisitos para que puedas llevarla contigo y tenga una segunda oportunidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos para adoptar a Taza

Para quienes estén interesados en adoptar a Taza o a cualquier otro perro que se encuentra en el CTC es necesario acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas con la siguiente documentación:

Formato para la adopción dd caninos impreso y llenado

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio de luz, agua o predial

En caso de que cumplas con los requisitos, el personal del CTC agendará una cita para realizar una visita domiciliaria y comprobar que cuentas con todas las condiciones necesarias para el que perro viva bien. Si es así se programará una fecha de entrega del animal bañado, esterilizado y desparasitado.

Perros del CTC que están en adopción

Estos son algunos de los perros que están en adopción y buscan integrarse a una familia:

Zara de 9 años

Peca de 4 años

Yes de 2 años

Tuercas de 4 años

Uami de 5 años

Villano de 3 años

Tomás de 2 años

Alana de 5 años

Tlaco de 1 año

Tipo de 13 años

En caso de que no puedas adoptar pero te interese ayudar a estos cachorros, si tienes tiempo puedes ir a visitarlos y convivir un rato con ellos, eso los hace muy felices. También puedes donar alimento, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes, cobijas, suéteres y materiales de curación como gasas, alcohol y algodón.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Adopción de perros CDMX: Requisitos y pasos para darle hogar a animales rescatados del Metro