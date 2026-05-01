Los índices de abandono animal en la CDMX son altos y por ello el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatar a los perros que se encuentran en las vías del Metro y Oliva es una perrita que está en busca de un hogar, aquí te decimos cómo puedes adoptarla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Perros rescatados del Metro que están en adopción

Oliva es una perrita de 4 años tamaño mediana y fue rescatada en la estación Olivos. Otros de los perros que estén en busca de un hogar son:

Aragón, macho de 2 años

Bos, macho de 5 años

Dron, macho de 7 años

Eca, hembra de 1 año

Ela, hembra de 2 años

Eli, hembra de 10 años

Gari, macho de 1 año

Guerrero, macho de 2 años

Guni, hembra de 4 años

Lilco, macho de 2 años

¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de calor?

Durante la primavera aumenta la temperatura y si tienes mascotas es importante que tomes en cuenta que pueden sufrir un golpe de calor si no se les dan los cuidados necesarios, por eso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió algunas recomendaciones:

Evita pasear a tu mascota entre las 10:00 y las 16:00 horas ya que es cuando hay más radicación

No encerrar a las mascotas en un auto

Evita dejar a tu perro o gato en la azotea

Asegúrate de que siempre tenga un lugar con sombra donde recostarse y agua fresca

Utiliza pecheras en lugar de collares

Si salen a pasear lleva un plato para servir agua y un atomizador con toallita para refrescarlo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.