Los índices de abandono animal en la CDMX son altos y por ello el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatar a los perros que se encuentran en las vías del Metro y Oliva es una perrita que está en busca de un hogar, aquí te decimos cómo puedes adoptarla.
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Perros rescatados del Metro que están en adopción
Oliva es una perrita de 4 años tamaño mediana y fue rescatada en la estación Olivos. Otros de los perros que estén en busca de un hogar son:
- Aragón, macho de 2 años
- Bos, macho de 5 años
- Dron, macho de 7 años
- Eca, hembra de 1 año
- Ela, hembra de 2 años
- Eli, hembra de 10 años
- Gari, macho de 1 año
- Guerrero, macho de 2 años
- Guni, hembra de 4 años
- Lilco, macho de 2 años
¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de calor?
Durante la primavera aumenta la temperatura y si tienes mascotas es importante que tomes en cuenta que pueden sufrir un golpe de calor si no se les dan los cuidados necesarios, por eso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió algunas recomendaciones:
- Evita pasear a tu mascota entre las 10:00 y las 16:00 horas ya que es cuando hay más radicación
- No encerrar a las mascotas en un auto
- Evita dejar a tu perro o gato en la azotea
- Asegúrate de que siempre tenga un lugar con sombra donde recostarse y agua fresca
- Utiliza pecheras en lugar de collares
- Si salen a pasear lleva un plato para servir agua y un atomizador con toallita para refrescarlo
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