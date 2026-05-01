Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
FGR “patea el bote” en acusación de nexos de Rocha Moya con narco
/Ciudad/Nota

Adopción de perros en CDMX: Oliva, perrita rescatada está en busca de un hogar

Adoptar una mascota es un acto de amor pues le brindas la oportunidad de vivir en familia a un perro que fue abandonado, así que si quieres cambiarle la vida a un lomito te decimos cómo hacerlo.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Los índices de abandono animal en la CDMX son altos y por ello el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de rescatar a los perros que se encuentran en las vías del Metro y Oliva es una perrita que está en busca de un hogar, aquí te decimos cómo puedes adoptarla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Perros rescatados del Metro que están en adopción

Oliva es una perrita de 4 años tamaño mediana y fue rescatada en la estación Olivos. Otros de los perros que estén en busca de un hogar son:

  • Aragón, macho de 2 años
  • Bos, macho de 5 años
  • Dron, macho de 7 años
  • Eca, hembra de 1 año
  • Ela, hembra de 2 años
  • Eli, hembra de 10 años
  • Gari, macho de 1 año
  • Guerrero, macho de 2 años
  • Guni, hembra de 4 años
  • Lilco, macho de 2 años

¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de calor?

Durante la primavera aumenta la temperatura y si tienes mascotas es importante que tomes en cuenta que pueden sufrir un golpe de calor si no se les dan los cuidados necesarios, por eso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió algunas recomendaciones:

  • Evita pasear a tu mascota entre las 10:00 y las 16:00 horas ya que es cuando hay más radicación
  • No encerrar a las mascotas en un auto
  • Evita dejar a tu perro o gato en la azotea
  • Asegúrate de que siempre tenga un lugar con sombra donde recostarse y agua fresca
  • Utiliza pecheras en lugar de collares
  • Si salen a pasear lleva un plato para servir agua y un atomizador con toallita para refrescarlo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO