VIDEO: Lluvia intensa convierte calles de Tlalpan en ríos

Las fuertes lluvias registradas este sábado 8 de agosto provocaron afectaciones en distintas zonas de la Ciudad de México, entre ellas San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Las calles en esa localidad quedaron prácticamente convertidas en ríos. Videos compartidos en redes sociales muestran la fuerza con la que el agua recorrió las calles de Topilejo y las condiciones que enfrentaron habitantes y automovilistas.

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

➡️ Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

➡️ No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

➡️ Mantén limpias las coladera y… pic.twitter.com/tnbZbHEZNi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2026

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Estragos de las lluvias en calles de Topilejo

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran cómo la acumulación de agua comenzó a cubrir las calles de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, dificultando el tránsito y generando condiciones de riesgo.

La intensidad de las precipitaciones provocó que el agua avanzara por las vialidades como corrientes, mientras habitantes de San Miguel Topilejo registraban los estragos de las lluvias en distintas calles de la localidad.

#Reportando 🌊 | Topilejo, la zona más afectada por la lluvia en #Tlalpan, #CDMX. 🔴



⚠️🌧️ Las calles se convirtieron en ríos. ¡Se registran al momento 60 mm de lluvia en menos de una hora! Esto refleja la fuerza de la lluvia en la zona.



Video: Topiflow Tlalpan. pic.twitter.com/IQPM7SjcRK — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 9, 2026

Activan Alerta Púrpura en Tlalpan

Derivado de estas condiciones climáticas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de graniza en Tlalpan.

La SGIRPC emitió esta alerta a las 8:50 pm de este sábado 8 de agosto, el periodo de duración será hasta las 11:00 pm. Esto podría cambiar, por lo que es recomendable estar atento a los medios oficiales.

Pero ¿qué significa la Alerta Púrpura? Los habitantes de la alcaldía Tlalpan deben prepararse ante estos posibles peligros:

Lluvias intensas o torrenciales

Crecidas rápidas de ríos y arroyos

Inundaciones

Deslaves

Fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas

Posibles desbordamientos

Ante esta Alerta Púrpura, las autoridades recomiendan a los habitantes de Tlalpan:

Si se encuentran en zona de riesgo de inundación, guardar documentos importantes

Desconectar aparatos eléctricos

Atender las recomendaciones de Protección Civil

Permanecer en lugares seguros

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado 08/08/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se mantiene #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del sábado… pic.twitter.com/XdyB6pisak — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2026

En cuanto a otras alcaldías, la SGIRPC tiene (hasta la publicación de esta nota) Alerta Roja en Xochimilco; y Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

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