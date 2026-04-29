Tener una mascota es una gran responsabilidad y en la CDMX se ha buscado darle una segunda oportunidad a los perros que son abandonados y el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de brindarles atención médica veterinaria y de socialización para posteriormente darlos en adopción, así que si quieres cambiarle la vida a un cachorro esta es tu oportunidad.

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Ñoño, perrito de 4 años busca familia

Ñoño, es un perro de 4 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación del Metro Peñón Viejo. Para adoptarlo es necesario descarga y llenar el Formato para la adopción de caninos.

Si quieres conocer y convivir con Ñoño, puedes acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

En caso de que si estés interesado tendrás que presentar una copia del INE y otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Se programará una visita a tu domicilio y si cumples con todos los requisitos se agendará una fecha de entrega del perrito bañado, desparasitado y esterilizado.

Vacunas esenciales para perros

De acuerdo con el Hospital Veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el esquema de vacunación de los perros comienza entre las 6 y 8 semanas de edad con refuerzos anuales y las obligatorias son:

Rabia

Polivalente canina

Parvovirus

Moquillo

Hepatitis infecciosa

Leptospirosis

Parainfluenza

Mientras que las vacunas no esenciales pero que puedes aplicarle son: Bordetella bronchiseptica), Leishmaniosis, Giardia y Enfermedad de Lyme.

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