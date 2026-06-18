Para que no te quedes varado en el tráfico y llegues a tiempo a tu destino, te decimos en qué alcaldías de CDMX habrá cierres viales por bloqueos y manifestaciones hoy 18 de junio.

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Bloqueos de la CNTE en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una manifestación durante el día para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en CDMX?

Además se tienen previstas otras movilizaciones en:

09:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ocho y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Fundación Casa del Poeta I.A.P. en Av. Álvaro Obregón No. 73, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:30 horas en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad “Xochimilco” ubicada en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

13:00 horas en Oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Donceles No. 100, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, colonia Casco de Santo Tomas, alcaldía Miguel Hidalgo.

17:00 horas en Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma No. 199, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en el Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

17:30 horas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

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