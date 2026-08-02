Montachoques sorprendidos cerca del aeropuerto de CDMX; un policía les frustró el delito: VIDEO

Unos presuntos montachoques intentaron hacer de las suyas y extorsionar a un automovilista en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México México (AICM), utilizando una de las modalidades delictivas más frecuentes en la capital: provocar un choque para exigir dinero. Sin embargo, este intento de extrosión fue frustrado, gracias a la intervención oportuna de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes provocaron deliveradamente un percance vial, esto con el objetivo de intimidad al conductor y posteriormente comienzan a presionarlo de manera agresiva para que les pegue por el golpe. Sin embargo, todo cambió cuando un oficial de la SSC, que realizaba labores de vigilancia en la zona, detectó lo ocurrido y se acercó al lugar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🚨🚔😱 ¡SE LE BORRA LA SONRISA A MONTECHOQUES CERCA DEL AEROPUERTO! ⚠️



😨 Una nueva modalidad de montachoques en #CDMX y #Edoméx, intenta extorsionar a automovilistas haciéndose pasar por policías. En un video reciente, el delincuente provoca un percance vial y amenaza a las… pic.twitter.com/sz8rGZphWz — EL INFORMANTE.mx (@ElInformanteMX) July 14, 2026





Policía a la SSC frustra intento de extorsión de montachoques cerca del AICM

Al notar la presencioa del oficial, los presuntos montachoques ya no pudieron sostener su engaño; la intervención del elemento de seguridad evitó que el conductor entrega dinero y frustró la operación de estos supuestos montachoques.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas detenidas o si se abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

¿Cómo operan los denominados montachoques en México?

Los montachoques sulen provocar accidentes viales menores, lo hacen de forma intensional para después exigir pagos inmediatos a las víctimas.

En algunos casos recurren a la intimidación e incluso amenazas, además de que se han documentado casos en los que estos sujetos se hacer pasar por policías, abogados o aseguradores par apresionar a los conductores y evitar que llamen a las autoridades o a su compañía de seguro.

¿Qué hacer si te enfrentas a unos montachoques en CDMX?

La SSC de la Ciudad de México recomienta:

Mantener la calma

No entregar dinero en efectivo

Contactar de inmediato a la aseguradora

Solicitar apoyo de la policía ante cualqueir incidente sospechoso.

Este caso demuestra la importancioa de verificar la identidad de culquier persona que se presente como autoridad, además de reportar cualquier intento de extorsión.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.