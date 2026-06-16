El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que hoy se llevarán a cabo varios bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías por lo que habrá cortes a la circulación y si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones para que llegues a tiempo a tu destino.

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Manifestación de la CNTE

Según la información proporcionada por las autoridades, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo una manifestación en la Torre el Caballito ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

También se llevarán a cabo otras movilizaciones sociales en:

09:00 horas Estación “Terminal Aérea”, línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Blvd. Puerto Aéreo y Aeropuerto Civil, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

10:00 horas en Centro Comercial Reforma 222 en Av. Paseo de la Reforma No. 222, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Av. Monte de las Cruces No. 273, colonia Tianguillo, alcaldía Cuajimalpa.

13:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

15:00 horas en Estación “Indios Verdes”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Norte, colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

17:00 horas en Estadio Ciudad de México (bajo puente) en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

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