La presencia del comercio ambulante en calles de la Ciudad de México continúa siendo motivo de debate entre autoridades, comerciantes y vecinos, sobre todo, por los conflictos que presenta para el orden del espacio público.

Ante esta situación, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció la existencia de presuntas redes de extorsión que, aseguró, afectan a vendedores informales mediante el cobro de cuotas para permitirles trabajar.

Hoy reverdecimos la Plaza Pentathlon, en la colonia Roma Sur, porque recuperar el espacio público también es sembrar comunidad, encuentro y futuro.



Así se construye una mejor Cuauhtémoc: juntos. pic.twitter.com/h1jWtezizR — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 31, 2026

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Rojo de la Vega vincula estas mafias con Morena

La edil sostuvo que el problema va más allá de la venta en vía pública y señaló que detrás de esta actividad, estarían operando grupos que obtienen beneficios económicos a costa de los comerciantes.

“El problema no son los comerciantes, no es quien sale a conseguir el sustento de sus hogares, es que hay un abuso a estas personas que salen a vender a las calles, que se les cobra para asociaciones que lo único que buscan es enriquecerse”, aseguró la alcaldesa.

Además, argumentó que no hay seguridad, formalidad, ni protección para los comerciantes y reiteró que los responsables de cobrar a comerciantes informales son parte de las filas de Morena, por lo que están protegidos.

En concreto, la titular de la demarcación ya ha señalado a la diputada local, Diana Sánchez Barrios, a quien acusó públicamente que personas afines a ella agredieron a trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc y cuenta con evidencia para respaldar sus acusaciones.

Alessandra señala desinterés del Gobierno de CDMX hacia ambulantes

En la misma entrevista, la alcaldesa aseguró que no hay un interés por parte de las autoridades de la capital del país para reubicar a los vendedores que se encuentran en zonas como Paseo de la Reforma o la Alameda Central.

“No vemos ningún interés en reordenarlos ni en tener pláticas con la alcaldía para que entre todos podamos respetar la calle... y respetar a los comerciantes, que no se vale que les cobren”, indicó.

Además, Alessandra Rojo de la Vega evidenció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana la ha “dejado plantada” en diversas ocasiones cuando pretende realizar operativos en busca de llegar a una solución.

Por último, la edil reconoció recibir quejas día con día de personas que no pueden caminar libremente por las banquetas: “Hay calles donde ya no se puede acceder, como lo es Génova. Hemos seguido intentando tener mesas de trabajo con el Gobierno central; sin embargo, como esta calle... ya le pertenece a una diputada de Morena, deciden darnos largas”.

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