Desaparece Pamela Ruiz Montes de Oca de 14 años en Tláhuac, Edomex; activan Alerta Amber

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Pamela Ruiz Montes de Oca, una joven de 14 años que desapareció en la alcaldía Tláhuac.

Las autoridades informaron que la adolescente fue vista por última vez el pasado miércoles 29 de julio en la colonia San Francisco Tlaltenco alrededor de las 11:07 horas; sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero, por lo que piden ayuda a la población para localizarla.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Pamela Ruiz Montes de Oca, de 14 años, vista por última vez el pasado 29 de julio, en la colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/f9p52CZavn — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 30, 2026

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Ficha de búsqueda de Pamela Ruiz Montes de Oca, desaparecida en CDMX

Las autoridades describieron a Pamela Ruiz Montes de Oca como una adolescente de 14 años y nueve meses, de 1.55 metros de altura, complexión robusta, tez de piel clara y cabello negro lacio.

Al momento de la desaparición vestía una sudadera rosa de Bob Esponja, un pants negro y tenis blancos; no obstante, no se dieron característica particulares.

Para dar con su paradero, las autoridades activaron las siguientes líneas telefónicas: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

¿Por qué no todas las fichas de búsqueda de menores tienen Alerta Amber?

La Alerta Amber es una herramienta de búsqueda y localización de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual sólo se activa cuando la búsqueda de un menor de edad cumple las siguientes características:

Que la persona desaparecida o no localizada sea menor a los 18 años de edad

Que la persona se encuentre en riesgo inminente de sufrir un daño grave

de sufrir un daño grave Que exista información suficiente sobre el menor de edad

Además, las autoridades locales o federales (según sea el caso) son las que determinarán cuáles fichas de búsqueda ameritan la Alerta Amber.

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