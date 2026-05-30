Si eres de los conductores que no suele respetar los carriles y lugares exclusivos para circular y estacionarse esta nota es para ti, pues el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) establece cuáles son las infracciones que ameritan corralón, así como el pago de multa en este 2026.

De acuerdo con el artículo 30 de este reglamento de movilidad que aplica en la capital, son más de cinco los motivos que amerita el traslado de un vehículo al corralón, sin embargo, de ellas destacan tres por ser de las que más se cometen ya sea por desacato o simplemente por desconocimiento de la ley.

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¿Cuáles son las infracciones que ameritan corralón y pago de multa en CDMX?

Como bien se mencionó anteriormente son varios los motivos por los que los policías de tránsito pueden trasladar al corralón a un vehículo infractor, sin embargo entre los motivos más comunes en este 2026 están los siguientes puntos:

Estacionarse en un lugar prohibido (espacios para personas con discapacidad, frente a entradas y salidas de casas y comercios, frente a tomas de agua para bomberos, en ciclovías, etc.

(espacios para personas con discapacidad, frente a entradas y salidas de casas y comercios, frente a para bomberos, en ciclovías, etc. Invadir carriles confinados de ciclovías o transporte público como el Metrobús, Trolebús y demás

y demás Estacionarse sobre cruces peatonales y banquetas

No respetar programas como el Hoy No Circula

¿Cuáles son las multas por no respetar estos lineamientos del Reglamento de Tránsito?

Vale la pena mencionar que cada uno de los puntos antes mencionados cuenta con su propia multa tabulada por las autoridades de la CDMX, por lo cual los costos podrían variar según la gravedad de cada uno de los casos.

En general, los costos de estas multas pueden rondar en lo siguiente:

Estacionarse en lugares prohibidos: entre 10 y 30 UMAS según la gravedad del caso

Invadir carriles confinados: de 10 a 20 UMAS según el caso del infractor

No respetar el Hoy No Circula: multas de hasta 20 UMAS según el caso del infractor

¿Cómo se pagan las multas en los depósitos vehiculares?

Es importante mencionar que en este sentido, las autoridades solicitan la documentación original del vehículo para corroborar la proveniencia del mismo, por lo cual para poder sacar a tu auto de estos depósitos, deberás comprobar que la unidad te pertenece.

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