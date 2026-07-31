Hoy No Circula de viernes; autos que tienen prohibido transitar en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula esta vigente en la CDMX y Edomex y cada día aplica para coches con diferentes características y este viernes 31 de julio le toca descansar a los vehículos holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este viernes 31 de julio en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/KWYDmkEiFV — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 31, 2026

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

El programa esta vigente en las 16 alcaldías de CDMX y en todos los municipios de Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas. Los automovilistas que circulen el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular donde deberán pagar la sanción de entre 20 y 30 UMAs que equivale a 2 mil y 3 mil pesos y la multa para retirar el vehículo de la vialidad.

Los únicos autos que están exentos de este programa son los holograma 0 y 00, híbridos, eléctricos, transporte público y servicios de emergencia.

¿Cómo ver si tengo multas?

Si quieres conocer qué multas tienes, es muy sencillo solo deberás ingresar al Portal de Finanzas en el siguiente enlace escribe tu placa y revisa multas, tenencia u otros adeudos.

También puedes entrar a la aplicación móvil oficial de CDMX con tu cuenta Llave y buscar la sección de multas o infracciones.

En ambos casos te pedirán los siguientes datos:

Número de placa del auto sin guiones o espacios

Folio de la infracción en caso de que lo tengas

Cuenta Llave CDMX activa para trámites en línea

Es muy importante que siempre consultes y estés pendiente de tus multas ya que si no las pagas no podrás verificar tu auto y no podrás realizar trámites vehiculares como cambios de propietario, reemplacamiento o renovación de la licencia.

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