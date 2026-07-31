EN VIVO: Tráfico y calles paralizadas por bloqueos en CDMX hoy viernes

Si eres automovilista toma en cuenta que hoy se llevarán a cabo 7 bloqueos y manifestaciones en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero por lo que se registrarán cierres viales y es muy probable que haya tráfico pesado, aquí te decimos qué vialidades estarán cerradas y a qué hora.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas son las afectaciones de hoy en la capital:

10:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Estación “Tepalcates” de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. Ignacio Zaragoza No. 1646, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

18:30 horas en República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en Hemiciclo a Juárez ubicado en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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