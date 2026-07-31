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EN VIVO: Tráfico y calles paralizadas por bloqueos en CDMX hoy viernes
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EN VIVO: Líneas del Metro CDMX con retrasos y estaciones cerradas hoy 31 de julio; avance del Metrobús

Usuarios reportan hasta 10 minutos de retraso en el Metro CDMX hoy; Metrobús con avance lento

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Es viernes de quincena y si tienes que salir de casa y tomar el transporte público toma precauciones porque estaciones del Metro CDMX y Metrobús están saturadas.

Usuarios del Metro CDMX reportan que desde muy temprano se registran fallas y los retrasos, mientras que los que se disponen a usar el Metrobús alertan de estaciones cerradas.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX y el Metrobús hoy viernes?

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