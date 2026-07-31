La calidad del aire en CDMX es MALA; ¿se activará el Doble Hoy No Circula?

La contaminación puede provocar daños a la salud, por ello en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo esta la calidad del aire y hoy es mala debido a que se detectaron partículas PM10 y PM2.5.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

En la capital del país hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo es alto porque hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5, estas provienen del polvo, tierra, ceniza y combustión de carros, fábricas e incendios.

Son capaces de ingresar por las vías respiratorias y provocar irritación en ojos y nariz e incluso pueden llegar al torrente sanguíneo y causar daños en el corazón o asma.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental debido a los altos niveles de ozono o partículas contaminantes. Cuando se rebasan los 150 puntos se tienen que tomar medidas y se endurecen las restricciones vehiculares.

Por ahora no se tiene contemplado activas la Fase 1 de Contingencia Ambiental pero es importante tomar medidas y mantenerse atento ante cualquier aviso de las autoridades.

¿Por qué es importante monitorear la calidad del aire?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) es fundamental monitorear la calidad del aire para poder proteger a la ciudadanía y prevenir las enfermedades respiratorias. Los sectores más vulnerables a la contaminación son los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Por ello, existe una autoridad encargada de revisar que las fábricas y autos cumplan con los límites de emisión permitidos y se crean programas para evitar daños a los cultivos, agua y suelos por contaminación. Además, la ciudadanía puede reducirla optando por utilizar el transporte público, separando la basura y usando bolsas reutilizables y evitando los plásticos de un solo uso.

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