Resultados secundaria CDMX 2026; este día se puede conocer el plantel asignado

Madres, padres de familia y tutores que realizaron el proceso de preinscripción para el ingreso a primer grado de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX) ya podrán conocer el plantel que fue asignado a sus hijos para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFM), los resultados de asignación para secundaria estarán disponibles a partir del martes 4 de agosto de 2026, fecha en la que las familias podrán consultar en qué escuela fue inscrito el estudiante.

¿Cómo consultar los resultados?

Para conocer la escuela asignada, los padres o tutores deberán ingresar al portal oficial de preinscripciones de la AEFCM y tener a la mano los siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno

Opción de Preinscripción (OP)

Número de folio que aparece en el comprobante de preinscripción

Una vez capturados estos datos en el sistema, la plataforma mostrará el plantel asignado para el estudiante.

¿Qué hacer si no estoy de acuerdo con la asignación?

La AEFCM informó que, en caso de requerir un cambio de escuela, los padres de familia podrán presentar una solicitud del 6 al 10 de agosto, periodo en el que también se abrirán las preinscripciones extemporáneas para quienes no realizaron el trámite en las fechas ordinarias.

¿Qué hacer si no puedo ver los resultados de secundaria 2026?

Las autoridades educativas recomiendan realizar la consulta directamente en el sitio oficial de la AEFCM y conservar el comprobante de asignación, ya que será un documento necesario para los trámites de inscripción en la secundaria asignada.

Asimismo, debido a la alta demanda durante las primeras horas de publicación de resultados, es posible que el portal presente saturación, por lo que se recomienda intentar nuevamente si la página tarda en cargar.

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