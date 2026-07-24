Departamentos baratos en CDMX; catálogo de los que puedes comprar por 2 millones o menos este 2026

¿Tienes ahorros y estás buscando comprar tu departamento? Con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible y cercana a servicios, centros de trabajo y transporte público en la Ciudad de México (CDMX), Servicios Metropolitanos (Servimet) presentó la cuarta edición del Catálogo de Vivienda Norma 26, que reúne 296 departamentos en venta y preventa.

El número de viviendas ofertadas sigue siendo reducido frente a la demanda habitacional que enfrenta la capital del país, por lo que te recomendamos que aproveches la oportunidad.

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¿Cómo comprar departamentos baratos en CDMX este 2026?

Aunque Servimet es la instancia encargada de difundir y administrar el catálogo de departamentos baratos en CDMX 2026, precisó que no participa directamente en la comercialización de los inmuebles.

La adquisición de los departamentos se realiza a través de las inmobiliarias responsables de cada proyecto habitacional. Quienes estén interesados en comprar un departamento deben revisar el catálogo oficial, seleccionar el deseado y comunicarse con la desarrolladora correspondiente.

Uno de los principales requisitos de este esquema es el tope de precio, ya que ninguna vivienda podrá comercializarse por encima de 2 millones 31 mil 105 pesos con 34 centavos.

¿En qué alcaldías de CDMX hay departamentos baratos este 2026?

De acuerdo con Servimet, las viviendas incluidas en esta edición se localizan en:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Se trata de nueve desarrollos distribuidos en estas seis demarcaciones.

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