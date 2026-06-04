No hay agua en Tecámac hoy: Fecha y hora exacta en la que se restablece el servicio

Un corte de agua afecta a los vecinos del municipio de Tecámac en el Estado de México (Edomex), desde el lunes 1 de junio. De acuerdo con lo informado por el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas), el corte del suministro de agua potable durará hasta el viernes 5 de junio.

Si tu vivienda o negocio son de los afectados, en adn Noticias, te contamos a qué hora se va a restablecer el servicio y por qué no hay agua en tu colonia.

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¿Por qué no hay agua en Tecámac?

A través de un comunicado, la Odapas alertó a los vecinos de Tecámac acerca de un megacorte de agua. Esta suspensión del servicio se debe a que las cuadrillas del organismo de aguas están realizando trabajos de saneamiento de cisternas en distintos pozos y comunidades del municipio.

Por esta razón, algunas colonias podrían experimentar una baja presión o incluso la suspensión total del servicio. Esta situación afecta a viviendas y negocios de distintas colonias que deben de tomar precauciones, almacenar agua y administrarla lo mejor posible.

¿Cuáles son las colonias donde casi no hay agua en Tecámac?

El corte programado que afectó varias zonas de Tecámac hasta por 120 horas dejó sin agua a las colonias que enlistamos a continuación:

Los trabajos que se realizan este 4 de junio son los siguientes:

Mantenimiento a transformadores en el Pozo Nuevo México.

Mantenimiento a transformadores en el Pozo Real Granada.

Las labores de mantenimiento que se realizarán el 5 de junio son:

Saneamiento de la cisterna de la Torre #3 de Real del Cid .

. Mantenimiento a transformadores en el Pozo Ejidos.

El servicio de agua potable se restablecerá, este 5 de junio, de manera paulatina en cuanto se terminen los trabajos de mantenimiento.

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