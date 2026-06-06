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Aseguran 150 kilos de metanfetamina tras operativo en Baja California
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Se registra megafuga de agua en Avenida Revolución Social en Iztapalapa

Primeros reportes señalan que la fuga se generó en un tubo de agua potable de aproximadamente 12 pulgadas; SEGIAGUA atienden la emergencia en la zona.

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Por: Yael Toribio