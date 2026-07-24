Regreso a clases 2026: Estos estados darán uniformes y útiles escolares gratis

El regreso a clases 2026 se acerca y, con él, uno de los gastos más pesados para las familias mexicanas: la compra de cuadernos, mochilas, zapatos y uniformes para el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Para reducir el impacto en la economía familiar, gobiernos estatales preparan programas que entregarán materiales y prendas escolares gratuitas a estudiantes de educación básica.

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¿En qué estados darán útiles y uniformes gratis en 2026?

Hasta el momento, existen apoyos confirmados en la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Guanajuato; cada programa cuenta con reglas, fechas y mecanismos de entrega diferentes, por lo que madres, padres y tutores deberán consultar los avisos de las autoridades educativas de su entidad.

Recuerda que los beneficios no son iguales en todas las entidades, pues, mientras algunos gobiernos proporcionan dinero mediante tarjetas electrónicas, otros entregan directamente mochilas, paquetes de útiles, uniformes o zapatos.

¿Cuánto darán para uniformes y útiles escolares en CDMX?

La Ciudad de México cuenta con el programa Uniformes y Útiles Escolares, mediante el cual se deposita una ayuda económica anual en el vale electrónico de las personas beneficiarias.

El apoyo está vinculado al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, pero se trata de un depósito anual diferente a las mensualidades habituales de la beca.

Hasta el 24 de julio de 2026, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México no había publicado en su sitio oficial los montos definitivos ni la fecha general del depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Por ello, las familias deberán mantenerse atentas a la nueva convocatoria y evitar tomar como confirmadas cantidades difundidas en páginas no oficiales.

¿Habrá depósito de Mi Beca para Empezar en julio de 2026?

Las mensualidades de Mi Beca para Empezar se entregan durante los meses contemplados por el programa y no deben confundirse con el apoyo anual para uniformes y útiles escolares.

En consecuencia, la entrega de materiales escolares no significa necesariamente que todas las personas beneficiarias recibirán una mensualidad adicional durante julio.

Las fechas oficiales, los niveles educativos incluidos y los depósitos disponibles pueden consultarse en el portal de Bienestar Educativo y en la página oficial de Mi Beca para Empezar.

Estos son los montos por nivel educativo de Mi Beca Para Empezar:

• Preescolar: 970 pesos.

• Primaria: $1,100 pesos.

• Secundaria: 1,180 pesos.

Centros de Atención Múltiple (CAM): Entre 1,150 y 1,180 pesos dependiendo del nivel.

¿Cuándo entregarán uniformes y útiles escolares en Sinaloa?

El Gobierno de Sinaloa confirmó la continuidad del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares para el ciclo 2026-2027.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que los apoyos estarán dirigidos a más de 481 mil estudiantes de educación básica y que la distribución se realizará durante agosto.

El programa contempla:

• Uniformes escolares.

• Paquetes de útiles.

• Calzado deportivo.

• Centros oficiales de canje.

Las familias deberán consultar el calendario por apellido y ubicar los establecimientos autorizados en la plataforma oficial, pues las autoridades todavía pueden actualizar las fechas específicas del proceso.

¿Cómo recibir los uniformes escolares gratuitos en Sonora?

Sonora entregará más de 400 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos para estudiantes de educación básica durante el ciclo 2026-2027. Los paquetes incluyen prendas y zapatos escolares.

A diferencia de años anteriores, la distribución se realizará directamente en las escuelas de la mayoría de los municipios; en Hermosillo y Cajeme se habilitarán centros de canje especiales.

La entrega comenzó desde el 6 de mayo de 2026 en distintos municipios y continuará de acuerdo con los calendarios establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora.

Madres, padres y tutores pueden consultar las tallas, los paquetes y las fechas correspondientes en el portal oficial de uniformes escolares de la entidad.

¿Quiénes recibirán útiles y mochilas gratis en Guanajuato?

Más de 586 mil estudiantes de primarias públicas de Guanajuato recibirán gratuitamente una mochila y un paquete de útiles escolares para iniciar el ciclo 2026-2027.

Los materiales fueron organizados de acuerdo con las necesidades de cada grado; dependiendo del nivel, los paquetes pueden incluir cuadernos, lápices, colores, instrumentos de geometría, marcatextos y diccionarios.

No es necesario realizar un registro independiente para solicitar el beneficio. Las fechas y la logística serán comunicadas por los directivos de cada plantel escolar.

¿Edomex dará útiles escolares gratis en 2026?

Hasta el 24 de julio de 2026, el Gobierno del Estado de México no había difundido una convocatoria estatal que confirmara la entrega general de paquetes de útiles para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo 2026-2027.

Sí existen programas municipales; por ejemplo, Tenango del Valle lanzó una convocatoria para entregar 4 mil paquetes a estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria, pero este apoyo no se extiende automáticamente a los 125 municipios de la entidad.

Por ello, las familias del Edomex deberán revisar tanto los canales del gobierno estatal como los avisos publicados por su ayuntamiento.

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