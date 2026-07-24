Vales Mercomuna CDMX: ¿De cuánto será el pago de agosto 2026 y quiénes van a recibirlo?

Mediante la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México se realiza la entrega de los Vales Mercomuna (Mercado, Comunidad y Abasto), en busca de apoyar la economía familiar y reactivar el comercio local.

Para las personas que son parte de este programa social, se reparten vales impresos, los cuales se pueden canjear exclusivamente en mercados públicos, carnicerías y tiendas de barrios participantes de cada alcaldía.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto dinero entregan los Vales Mercomuna?

Es importante señalar que el programa le da prioridad a las personas que se encuentran en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Si te preguntas, ¿cuánto dinero recibo con los Vales Mercomuna? Eso dependerá del año/mes de registro:

Registro 2024 y 2025: recibirás tres entregas de mil pesos (3 mil en total). Registro agosto 2026: recibirás dos entregas de mil pesos (2 mil en total). Registro septiembre 2026: recibirás una entrega de mil pesos (mil en total).

Vales Mercomuna: documentos y requisitos para recibirlos

Como ya lo mencionamos, este programa social va dirigido para cierto sector de la población, entre los requisitos para recibir los Vales Mercomuna se encuentran:

Ser habitante o residente de la CDMX.

Tener entre 19 y 56 años.

No pertenecer a una familia con un integrante ya registrado (en el mismo hogar).

No ser persona trabajadora ni prestar servicios al gobierno local.

Pero además de cumplir con esta serie de características, los Vales Mercomuna también piden algunos documentos:

Identificación oficial (original y copia).

Comprobante de domicilio de CDMX no mayor a tres meses (original y copia).

CURP en original y copia (solamente si no es visible en tu identificación oficial).

Si ya formas parte de este programa social, aquí puedes conocer los locales que aceptan los Vales Mercomuna en tu alcaldía.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.