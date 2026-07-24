Sonrics y Kimbo, perros rescatados por la BVA están en adopción en CDMX

En la CDMX se realizan campañas para adoptar perros que son rescatados de la calle, de hogares donde sufrían maltrato o que fueron abandonados en la calle, se les brinda atención médica veterinaria para posteriormente buscarles una nueva familia y si estás interesado en la adopción, Sonrics y Kimbo entre otros perritos están buscando un hogar.
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Perros que están en adopción en CDMX
- Sonrics es un macho de 12 años color negro con blanco, tamaño mediano.
- Kimbo es un macho de 10 años, color blanco con café tamaño mediano.
- Pante es una hembra de 8 años, color negro con pecho blanco tamaño mediano.
- Koda es una hembra de 12 años, color atigrado con dedos blancos tamaño mediano.
- Ojos es un macho de 10 años, color café con blanco tamaño mediano.
- Triste es un macho de 12 años, color café con blancotamaño grande.
- Bruno es un macho de 10 años, color café con pecho blanco tamaño mediano.
- Cantu es una hembra de 8 años color cafe atigrado, tamaño mediano.
- Salchicha es una hembra de 12 años, color cafe claro con pecho y dedos blancos talla mediana.
¿Cómo es el proceso de adopción?
En la BVA se encargan de brindarles la atención médica necesaria, de esterilizarlos, bañarlos y que tengan su esquema de vacunación completo para que puedan llegar con su nueva familia sanos y en las mejores condiciones. Si te interesó darle hogar a alguno de ellos solo es necesario contar con los siguiente requisitos.
- Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- Llenar el formulario de adopción
Además en caso de que no puedas adoptar pero quieras apoyar, puedes donar alimento, juguetes, cobijas, material de curación o puedes simplemente acudir a visitarlos y pasar un rato con ellos.
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