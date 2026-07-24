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Sonrics y Kimbo, perros rescatados por la BVA están en adopción en CDMX

Si quieres cambiarle la vida a un perro rescatado, en la Brigada de Vigilancia Animal hay muchos lomitos que están en busca de un hogar y aquí te decimos cómo adoptarlos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se realizan campañas para adoptar perros que son rescatados de la calle, de hogares donde sufrían maltrato o que fueron abandonados en la calle, se les brinda atención médica veterinaria para posteriormente buscarles una nueva familia y si estás interesado en la adopción, Sonrics y Kimbo entre otros perritos están buscando un hogar.

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Perros que están en adopción en CDMX

  • Sonrics es un macho de 12 años color negro con blanco, tamaño mediano.
  • Kimbo es un macho de 10 años, color blanco con café tamaño mediano.
  • Pante es una hembra de 8 años, color negro con pecho blanco tamaño mediano.
  • Koda es una hembra de 12 años, color atigrado con dedos blancos tamaño mediano.
  • Ojos es un macho de 10 años, color café con blanco tamaño mediano.
  • Triste es un macho de 12 años, color café con blancotamaño grande.
  • Bruno es un macho de 10 años, color café con pecho blanco tamaño mediano.
  • Cantu es una hembra de 8 años color cafe atigrado, tamaño mediano.
  • Salchicha es una hembra de 12 años, color cafe claro con pecho y dedos blancos talla mediana.

¿Cómo es el proceso de adopción?

En la BVA se encargan de brindarles la atención médica necesaria, de esterilizarlos, bañarlos y que tengan su esquema de vacunación completo para que puedan llegar con su nueva familia sanos y en las mejores condiciones. Si te interesó darle hogar a alguno de ellos solo es necesario contar con los siguiente requisitos.

  • Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
  • Llenar el formulario de adopción

Además en caso de que no puedas adoptar pero quieras apoyar, puedes donar alimento, juguetes, cobijas, material de curación o puedes simplemente acudir a visitarlos y pasar un rato con ellos.

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