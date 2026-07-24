Sonrics y Kimbo, perros rescatados por la BVA están en adopción en CDMX

En la CDMX se realizan campañas para adoptar perros que son rescatados de la calle, de hogares donde sufrían maltrato o que fueron abandonados en la calle, se les brinda atención médica veterinaria para posteriormente buscarles una nueva familia y si estás interesado en la adopción, Sonrics y Kimbo entre otros perritos están buscando un hogar.

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Perros que están en adopción en CDMX

Sonrics es un macho de 12 años color negro con blanco, tamaño mediano.

es un macho de 12 años color negro con blanco, tamaño mediano. Kimbo es un macho de 10 años, color blanco con café tamaño mediano.

es un macho de 10 años, color blanco con café tamaño mediano. Pante es una hembra de 8 años, color negro con pecho blanco tamaño mediano.

es una hembra de 8 años, color negro con pecho blanco tamaño mediano. Koda es una hembra de 12 años, color atigrado con dedos blancos tamaño mediano.

Ojos es un macho de 10 años, color café con blanco tamaño mediano.

es un macho de 10 años, color café con blanco tamaño mediano. Triste es un macho de 12 años, color café con blancotamaño grande.

es un macho de 12 años, color café con blancotamaño grande. Bruno es un macho de 10 años, color café con pecho blanco tamaño mediano.

es un macho de 10 años, color café con pecho blanco tamaño mediano. Cantu es una hembra de 8 años color cafe atigrado, tamaño mediano.

Salchicha es una hembra de 12 años, color cafe claro con pecho y dedos blancos talla mediana.

¿Cómo es el proceso de adopción?

En la BVA se encargan de brindarles la atención médica necesaria, de esterilizarlos, bañarlos y que tengan su esquema de vacunación completo para que puedan llegar con su nueva familia sanos y en las mejores condiciones. Si te interesó darle hogar a alguno de ellos solo es necesario contar con los siguiente requisitos.

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

Además en caso de que no puedas adoptar pero quieras apoyar, puedes donar alimento, juguetes, cobijas, material de curación o puedes simplemente acudir a visitarlos y pasar un rato con ellos.

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