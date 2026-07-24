El Servicio de Protección Federal realizará nuevo reclutamiento este 28 de julio de 2026 en Xochimilco, CDMX: requisitos y documentación para aplicar

Salir a buscar trabajo el próximo 28 de julio, puede convertirse en la puerta de entrada para integrarse al Servicio de Protección Federal. Ese día, mujeres y hombres interesados en trabajar como guardias de seguridad podrán acercarse directamente e iniciar su proceso de ingreso.
De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, la jornada se realizará de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Regional del Servicio de Empleo de Xochimilco. Además, la atención será completamente gratuita.
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¿Cuánto paga el Servicio de Protección Federal?
Según la convocatoria, se ofrece un sueldo mensual neto de $13,607 pesos. Además, las personas que concluyan el proceso y sean contratadas podrán acceder a las siguientes prestaciones:
- Seguridad social en el ISSSTE
- Seguro de vida
- Protección médica por riesgo
- Crédito hipotecario FOVISSSTE
- Aguinaldo
- Prima vacacional
- 20 días de vacaciones al año
- Vales de despensa a fin de año
- Licencias de maternidad y paternidad
- Capacitaciones y certificaciones en seguridad
- Viáticos cuando el trabajo requiera trasladarse
Estos beneficios comienzan después de aprobar el proceso e ingresar formalmente al Servicio de Protección Federal, no desde la entrega de documentos.
¿Qué actividades realiza un guardia de Protección Federal?
De acuerdo con la convocatoria oficial, el puesto contempla labores de:
- Protección
- Custodia
- Vigilancia
- Seguridad de personas, bienes e instalaciones
Por ello, el personal puede ser enviado a dependencias federales, organismos autónomos u otras instituciones públicas que soliciten el servicio.
Además, la plaza no necesariamente será asignada en Xochimilco o en la Ciudad de México. Las personas aspirantes deberán tener disponibilidad para trabajar o cambiar de residencia a cualquier parte del país.
¿Cuáles son los requisitos para participar?
Para acudir al reclutamiento será necesario cumplir con las condiciones de edad, escolaridad, salud y disponibilidad establecidas en la convocatoria:
- Tener entre 18 y 65 años
- Contar, como mínimo, con secundaria terminada
- Medir al menos 1.50 metros, en el caso de las mujeres
- Medir al menos 1.60 metros, en el caso de los hombres
- Presentarse a la medición sin calzado
- Tener buen estado de salud física y mental
- Contar con capacidad legal para ejercer un cargo público
- No tener tatuajes visibles en cara, nuca, cuello, manos u orejas
- Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de México
- Presentar la cartilla del Servicio Militar liberada, en el caso de los hombres
La publicación no señala experiencia laboral previa como requisito. Además de lo anterior, cumplir con el perfil y entregar los documentos no garantiza la contratación, ya que después deberán aprobarse las evaluaciones y la capacitación correspondiente.
¿Qué documentos deben llevar al reclutamiento?
Para comenzar el registro y evitar que falte algún documento, será necesario preparar:
- Acta de nacimiento
- Certificado de estudios
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial vigente
- Cartilla militar liberada, para los hombres
- Currículum
- RFC con homoclave
- CURP
- Dos referencias personales
- Dos referencias vecinales
- Dos referencias laborales
- Una fotografía tamaño infantil
La Secretaría no aclara en su convocatoria si todos los documentos deben presentarse en original y copia. Por ello, conviene llevar ambos juegos para evitar tener que regresar.
¿Dónde será el reclutamiento del Servicio de Protección Federal?
La jornada se realizará el martes 28 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en la Unidad Regional del Servicio de Empleo de Xochimilco, ubicada en:
- Calle Ejido, esquina con Durazno, sin número, colonia San José de las Peritas, alcaldía Xochimilco.
Posterior a la entrega de documentos, será necesario pasar por las evaluaciones, la capacitación y la selección final. Antes de acudir, conviene revisar las cuentas oficiales de Trabajo CDMX y del Servicio de Protección Federal, por si se anuncia algún cambio de horario o ubicación.
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