El Servicio de Protección Federal realizará nuevo reclutamiento este 28 de julio de 2026 en Xochimilco, CDMX: requisitos y documentación para aplicar

Salir a buscar trabajo el próximo 28 de julio, puede convertirse en la puerta de entrada para integrarse al Servicio de Protección Federal. Ese día, mujeres y hombres interesados en trabajar como guardias de seguridad podrán acercarse directamente e iniciar su proceso de ingreso.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, la jornada se realizará de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Regional del Servicio de Empleo de Xochimilco. Además, la atención será completamente gratuita.

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¿Cuánto paga el Servicio de Protección Federal?

Según la convocatoria, se ofrece un sueldo mensual neto de $13,607 pesos. Además, las personas que concluyan el proceso y sean contratadas podrán acceder a las siguientes prestaciones:

Seguridad social en el ISSSTE

Seguro de vida

Protección médica por riesgo

Crédito hipotecario FOVISSSTE

Aguinaldo

Prima vacacional

20 días de vacaciones al año

Vales de despensa a fin de año

Licencias de maternidad y paternidad

Capacitaciones y certificaciones en seguridad

Viáticos cuando el trabajo requiera trasladarse

Estos beneficios comienzan después de aprobar el proceso e ingresar formalmente al Servicio de Protección Federal, no desde la entrega de documentos.

¿Qué actividades realiza un guardia de Protección Federal?

De acuerdo con la convocatoria oficial, el puesto contempla labores de:

Protección

Custodia

Vigilancia

Seguridad de personas, bienes e instalaciones

Por ello, el personal puede ser enviado a dependencias federales, organismos autónomos u otras instituciones públicas que soliciten el servicio.

Además, la plaza no necesariamente será asignada en Xochimilco o en la Ciudad de México. Las personas aspirantes deberán tener disponibilidad para trabajar o cambiar de residencia a cualquier parte del país.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Para acudir al reclutamiento será necesario cumplir con las condiciones de edad, escolaridad, salud y disponibilidad establecidas en la convocatoria:

Tener entre 18 y 65 años

Contar, como mínimo, con secundaria terminada

Medir al menos 1.50 metros, en el caso de las mujeres

Medir al menos 1.60 metros, en el caso de los hombres

Presentarse a la medición sin calzado

Tener buen estado de salud física y mental

Contar con capacidad legal para ejercer un cargo público

No tener tatuajes visibles en cara, nuca, cuello, manos u orejas

Tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de México

Presentar la cartilla del Servicio Militar liberada, en el caso de los hombres

La publicación no señala experiencia laboral previa como requisito. Además de lo anterior, cumplir con el perfil y entregar los documentos no garantiza la contratación, ya que después deberán aprobarse las evaluaciones y la capacitación correspondiente.

¿Qué documentos deben llevar al reclutamiento?

Para comenzar el registro y evitar que falte algún documento, será necesario preparar:

Acta de nacimiento

Certificado de estudios

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Cartilla militar liberada, para los hombres

Currículum

RFC con homoclave

CURP

Dos referencias personales

Dos referencias vecinales

Dos referencias laborales

Una fotografía tamaño infantil

La Secretaría no aclara en su convocatoria si todos los documentos deben presentarse en original y copia. Por ello, conviene llevar ambos juegos para evitar tener que regresar.

¿Dónde será el reclutamiento del Servicio de Protección Federal?

La jornada se realizará el martes 28 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en la Unidad Regional del Servicio de Empleo de Xochimilco, ubicada en:

Calle Ejido, esquina con Durazno, sin número, colonia San José de las Peritas, alcaldía Xochimilco.

Posterior a la entrega de documentos, será necesario pasar por las evaluaciones, la capacitación y la selección final. Antes de acudir, conviene revisar las cuentas oficiales de Trabajo CDMX y del Servicio de Protección Federal, por si se anuncia algún cambio de horario o ubicación.

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