En el Congreso de CDMX se aprobaron reformas para proteger a los animales de compañía durante emergencias, accidentes, siniestros y contingencias sanitarias, esto con el fin de evitar el abandono y extravío.
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Mascotas serán consideradas en sismos y contingencias sanitarias
El diputado Manuel Talayero Pariente presentó la propuesta como parte de los cambios a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
El objetivo es crear mecanismos de actuación, protocolos preventivos, información pública y rutas institucionales para que los animales de compañía sean atendidos durante una emergencia.
¿Cómo se protegerá a los animales?
Durante los desastres, los protocolos se concentran en salvar a las personas, pero los perros, gatos y seres sintientes también enfrentan condiciones de vulnerabilidad por ello, es importante esta reforma y se contempla que:
En sismos e inundaciones las familias evacuen con sus mascota para que los perros o gatos no queden atrapados o se extravíen.
En el caso de incendios o explosiones también debe haber un protocolo para ponerlos a salvo ya que pueden sufrir lesiones. Para las contingencias sanitarias se consideran las restricciones o separación temporal.
¿Qué beneficios tienen estas reformas?
Con estas reformas se busca integrar el bienestar animal a la gestión de riesgos para que tengan la atención necesaria ante desastres. Además, esto puede ayudar a:
- Reducir el abandono animal durante desastres
- Evitar que familias entren a zonas de riesgo
- Mejora la respuesta de protección civil
- Facilita el resguardo de perros y gatos
- Previene extravíos de animales de compañía
- Da información útil antes de una contingencia
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