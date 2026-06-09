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CDMX avala que mascotas formen parte de protocolos en sismos y contingencias sanitarias

El Congreso de CDMX avaló reformas para proteger a los animales de compañía durante emergencias, accidentes, siniestros y contingencias sanitarias, te contamos de qué se trata.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Congreso de CDMX se aprobaron reformas para proteger a los animales de compañía durante emergencias, accidentes, siniestros y contingencias sanitarias, esto con el fin de evitar el abandono y extravío.

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Mascotas serán consideradas en sismos y contingencias sanitarias

El diputado Manuel Talayero Pariente presentó la propuesta como parte de los cambios a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El objetivo es crear mecanismos de actuación, protocolos preventivos, información pública y rutas institucionales para que los animales de compañía sean atendidos durante una emergencia.

¿Cómo se protegerá a los animales?

Durante los desastres, los protocolos se concentran en salvar a las personas, pero los perros, gatos y seres sintientes también enfrentan condiciones de vulnerabilidad por ello, es importante esta reforma y se contempla que:

En sismos e inundaciones las familias evacuen con sus mascota para que los perros o gatos no queden atrapados o se extravíen.

En el caso de incendios o explosiones también debe haber un protocolo para ponerlos a salvo ya que pueden sufrir lesiones. Para las contingencias sanitarias se consideran las restricciones o separación temporal.

¿Qué beneficios tienen estas reformas?

Con estas reformas se busca integrar el bienestar animal a la gestión de riesgos para que tengan la atención necesaria ante desastres. Además, esto puede ayudar a:

  • Reducir el abandono animal durante desastres
  • Evitar que familias entren a zonas de riesgo
  • Mejora la respuesta de protección civil
  • Facilita el resguardo de perros y gatos
  • Previene extravíos de animales de compañía
  • Da información útil antes de una contingencia

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