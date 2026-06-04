Desde muy temprano se llevarán a cabo bloqueos y marchas en diferentes alcaldías de la CDMX lo que provocará cierres viales, si eres automovilista es importante que busques alternativas ya que la zona centro será una de las más afectadas hoy.

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Manifestación de la CNTE

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrán bloqueos en:

Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Caseta Autopista México -Toluca

Caseta Autopista México - Pachuca

Caseta Autopista México - Cuernavaca

Caseta Autopista México - Puebla

Calles cerradas por bloqueos hoy

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), hoy habrá movilizaciones en:

07:00 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

10:00 horas en Instalaciones de Canal Once en Prolongación Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana en Digna Ochoa y Placido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. en Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Estación “Taxqueña”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. Taxqueña y Av. Cerro de las Torres, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.

18:00 horas en Estación “Bellas Artes”, línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Hidalgo y Angela Peralta, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

20:00 horas en Embajada de República Federal de Alemania en Av. Horacio No. 1506, colonia Polanco 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el día en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Av. del Conscripto No. 311, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.





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