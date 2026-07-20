EN VIVO: Retrasos en las Líneas 3 y B del Metro CDMX; Metrobús CDMX sin alteraciones en el servicio hoy 20 de julio

¡Es inicio de semana! Y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús retoman sus actividades en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, los retrasos aparecen desde las primeras horas de este lunes 20 de julio.

De acuerdo a usuarios del Metro CDMX, los tiempos de espera son superiores a los 10 y 15 minutos en las líneas 3 y B, por lo que las autoridades informaron que aceleran la circulación de los trenes.

Mientras tanto, tras un fin de semana con estaciones cerradas por mantenimiento, el Metrobús CDMX dio a conocer que se restableció el servicio en toda la red.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 20 de julio de 2026

Entre retrasos en las líneas 3 y B del Metro CDMX, así como restablecimiento de estaciones del Metrobús, conoce cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital del país:

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