EN VIVO: Domingo de plan familiar; así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy 19 de julio

¿Tienes planes este domingo? El transporte público de la Ciudad de México (CDMX) tiene cambios durante el fin de semana, especialmente hoy 19 de julio en el Metro y Metrobús.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX avanza con fluidez durante las primeras horas; no obstante, el Metrobús CDMX tiene sin servicio la estación 18 de marzo de la Línea 1.

Acá te contamos cómo avanzan los principales transportes de la capital durante este día.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 19 de julio 2026

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