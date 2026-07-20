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Estos autos no pueden salir de casa por el Hoy No Circula 20 de julio

El Hoy No Circula vuelve este lunes y la multa te costará más de 3 mil 500 pesos, según el reglamento

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El Hoy No Circula regresa este 20 de julio, comienzo de semana, lo que significa que miles de vehículos no pueden transitar por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), así que antes de salir de casa verifica que tu holograma y número de placas.

El Hoy No Circula comenzó desde las 5:00 de la mañana y terminará en punto de las 10:00 de la noche y la multa represenará un dolor de cabeza, ya que tiene un costo de 3 mil 500 pesos.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2. Los autos quedan exentos si tienen holograma 00 y 0, son eléctricos o híbridos.

¿Cómo evitar una multa de tránsito?

¿Cuáles son los mantenimientos que debes darle a tu auto?

Si quieres alargar la vida de tu auto y evitar accidentes es mejor darle un buen mantenimiento. De acuerdo con cifras de 2019 del INEGI, el 92.4% de los accidentes de tránsito terrestre corresponden al conductor, mientras que el 1.0% corresponden a fallas en el vehículo.

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