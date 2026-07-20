Estos autos no pueden salir de casa por el Hoy No Circula 20 de julio

El Hoy No Circula regresa este 20 de julio, comienzo de semana, lo que significa que miles de vehículos no pueden transitar por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), así que antes de salir de casa verifica que tu holograma y número de placas.
El Hoy No Circula comenzó desde las 5:00 de la mañana y terminará en punto de las 10:00 de la noche y la multa represenará un dolor de cabeza, ya que tiene un costo de 3 mil 500 pesos.
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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2. Los autos quedan exentos si tienen holograma 00 y 0, son eléctricos o híbridos.
¿Cómo evitar una multa de tránsito?
- Respeta el Hoy No Circula
- No te distraigas en el celular
- No te maquilles mientras conduces
- No invadas el carril del Metrobús
¿Cuáles son los mantenimientos que debes darle a tu auto?
Si quieres alargar la vida de tu auto y evitar accidentes es mejor darle un buen mantenimiento. De acuerdo con cifras de 2019 del INEGI, el 92.4% de los accidentes de tránsito terrestre corresponden al conductor, mientras que el 1.0% corresponden a fallas en el vehículo.
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