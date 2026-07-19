EN VIVO: Marchas, rodadas y eventos deportivos; bloqueos en CDMX hoy domingo 19 de julio

Es domingo y en la Ciudad de México (CDMX) no se descansa, ya que para hoy 19 de julio se esperan bloqueos, marchas, concentraciones, así como eventos deportivos que cambiará la circulación durante este día familiar.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hoy domingo se esperan, al menos, 12 concentraciones sociales, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas, así como una movilización en patines; no obstante, hoy concluye un evento deportivo que tendrá fuerte actividad en el centro.

La alcaldía Cuauhtémoc será la más complicada, debido a que se esperan celebraciones ya sea en la Glorieta de Cibeles o en el Ángel de la Independencia, por lo que se recomienda tomar nota.

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Minuto a minuto de bloqueos y marchas en CDMX hoy domingo 19 de julio

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