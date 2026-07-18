Choque entre transporte público y unidad de carga deja siete lesionados en Azcapotzalco, CDMX

Al menos siete personas, entre ellas cinco mujeres y dos hombres resultaron heridas tras un fuerte choque entre una unidad de carga y un autobús de transporte público en la alcaldía Azcapotzalco.

El accidente ocurrió en sobre Calzada de las Armas y avenida Hacienda del Rosario, en los límites entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) después de que la camioneta de carga se pasara el alto. Tras el fuerte impacto ambos automóviles resultaron con severos daños en la parte delantera.

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia para apoyar a las personas lesionadas. Hasta el momento no se reporta ninguna persona herida de gravedad.

Otros accidentes en la alcaldía Azcapotzalco

En los últimos días se han registrado varios accidentes en la alcaldía Azcapotzalco, por ejemplo el pasado 9 de julio un percance automovilístico ocurrió frente a la estación Norte 45 de la Línea 6 del Metrobús, el cual dejó seis personas lesionadas.

La camioneta involucrada quedó totalmente destrozada luego de chocar contra una barda perimetral. De acuerdo con los reportes, la persona conducía a exceso de velocidad y en el interior viajaban cinco personas más, todos ellos jóvenes.

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