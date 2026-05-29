El programa Hoy No Circula se mantiene como una de las principales medidas ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para reducir la contaminación generada por los vehículos. Su aplicación diaria limita la circulación de determinados automóviles según el engomado, el último número de placas y el holograma de verificación.

El Hoy No Circula se aplica sin cambios y estos son los automóviles que tienen prohibido circular de las 5:00 a 22:00 horas.

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¿Qué autos no circulan hoy viernes 29 de mayo de 2026?

Aplica para los autos con holograma de color azul y terminación de placa 9 o 0 durante el viernes 29 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos sí pueden circular este viernes?

Quedan exentos del Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Autos con holograma 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Multas por circular en día restringido

El incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón.

CDMX: 2 mil 346 – 3 mil 519 pesos (20 a 30 UMAS)

Edomex: 2 mil 346 pesos (20 UMAS)

Las autoridades ambientales recomiendan a los automovilistas revisar con anticipación el engomado y terminación de placas de su vehículo para evitar sanciones, así como considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso compartido del automóvil.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Puedes circular mediante el Pase Turístico si estás de visita en la capital.

Este permiso evita multas y restricciones de circulación durante el periodo autorizado. El trámite debe realizarlo el propietario del automóvil y puede obtenerse de las siguientes formas: una vez por semestre con vigencia de 14 días, dos veces por semestre con duración de 7 días cada una, o mediante un pase especial para fines de semana largos con validez de 3 días.

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