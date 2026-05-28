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Cuautitlán Izcalli bajo el agua por fuertes lluvias en el Edomex

Municipio de Cuautitlán Izcalli está completamente inundado por fuertes lluvias; automovilistas no pueden pasar

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Por: Adriana Pacheco