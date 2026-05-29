Por fin es viernes, pero de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías por lo que habrá cortes a la circulación, así que te recomendamos tomar previsiones.

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Calles cerradas por bloqueos en CDMX

08:00 horas en Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

09:00 horas en Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

10:00 horas en Aldama y Ayuntamiento, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa.

10:30 horas en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan; en Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México Calz. México Xochimilco y Viaducto Tlalpan, colonia San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan y en Estadio Olímpico Universitario (Bajo Puente) Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

13:00 horas en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

14:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Calz. de Tlalpan No. 3463, colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

16:00 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Av. México Tenochtitlán y Av. Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

19:30 horas en Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

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