Las nuevas medidas para garantizar una menstruación digna en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reformas a los artículos 6 y 9 de la Constitución local para garantizar el derecho a una menstruación digna.

La modificación establece que las mujeres tienen derecho a “a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, libre de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos. Las autoridades fomentarán de forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho”.

La iniciativa fue de las diputadas Valentina Valia Batres Guadarrama, Xóchitl Bravo Espinosa, Miriam Valeria Cruz Flores, Leonor Gómez Otegui y Cecilia Vadillo Obregón, integrantes Morena, así como de la legisladora Erika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT).

La menstruación no tiene por qué ser un tema vergonzoso. #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional de la Higiene Menstrual, con el propósito de romper tabús y promover el acceso a información precisa y productos sanitarios asequibles > https://t.co/PX1sbjdRJs pic.twitter.com/sYvYUBcNOo — UNAM (@UNAM_MX) May 28, 2026

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Las medidas concretas que derivarían de la reforma son:

Campañas mediáticas para desmitificar la menstruación

Programas integrales de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género a través de la Secretaría de Educación Pública

Protocolos antibullying menstrual en las escuelas

Espacios comunitarios de diálogo y capacitación

Talleres en centros de salud que articulen entrega de productos con información sobre salud reproductiva

Inclusión de los hombres en procesos educativos sobre gestión menstrual

¿Por qué es importante la salud menstrual?

En el día de la Higiene Menstrual, que se conmemora cada 28 de mayo y a nombre las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Igualdad de Género, la diputada Xóchitl Bravo explicó que el dictamen busca crear el derecho a la gestión menstrual y establecer un día para visibilizarlo con el fin de concientizar a la sociedad sobre la relación entre la menstruación y la salud e higiene, así como eliminar tabúes y estigmas en torno a este tema.

Precisó que el lema de Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “La Salud Menstrual es un Derecho”, será impulsado en la capital en reconocimiento al trabajo de la sociedad civil, colectivos feministas y diversos movimientos sociales que han contribuido a hacer visibles las demandas y derechos de las mujeres.

Asimismo Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud, resaltó la importancia de la reformal al señalar que “siete de cada 10 mujeres no tienen información cuando llega su primera menstruación. El 68% de las personas menstruantes tienen molestias al menstruar, pero solo cuatro de cada 10 van al médico para atender sus molestias y 81% de las mujeres creen que los hombres tienen ventaja por no menstruar”.

La menstruación es tan natural como respirar.



Sin el período, nadie estaría aquí.



Las creencias falsas sobre la menstruación excluyen a las mujeres de muchas actividades. Derribemos esos mitos: https://t.co/PPT3xrqeYR Via @unfpa_lac pic.twitter.com/FlMpxfMAfN — Naciones Unidas (@ONU_es) May 28, 2026

Por ello es fundamental poner al tanto del tema y señalar la importancia de buscar atención médica si sufren cólicos intensos o presentan algún otro problema durante este periodo.

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