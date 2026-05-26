A la mayoría de dueños de mascotas les gusta salir a pasear con sus perros y gatos, por ello en el Congreso de la CDMX se aprobaron reformas para regular los espacios pet friendly, te contamos en qué consiste esta ley.

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¿En qué consiste la ley que permite la entrada de mascotas a todos los comercios?

Esta modificación a la ley fue avalada en la Comisión de Administración Pública local y pasará al pleno del Congreso para su discusión final. Con ello se busca dar certeza jurídica para que las personas puedan ingresar a comercios acompañadas de sus mascotas.

Así, los establecimientos que quieran operar bajo el modelo pet friendly deberán tener reglas claras para que clientes, trabajadores, dueños de mascotas y mascotas puedan convivir sanamente.

Reglas que deben cumplir los comercios pet friendly

De acuerdo con la reforma al Artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles los negocios no podrán permitir el acceso a mascotas sin supervisión y deberán contar con:

Áreas delimitadas para animales

Protocolos sanitarios

Limpieza y desinfección constante

Reglas de acceso

Uso obligatorio de correa o transportadora

Cabe mencionar que en la CDMX muchas cafeterías y restaurantes permiten el ingreso con mascotas pero el objetivo es que ahora este regulado de manera formal y se espera que sea aprobado en el Congreso.

🏛️🐶🐱 Aprueban reformas para que animales de compañía tengan acceso a establecimientos mercantiles.



🔗Más detalles aquí👇🏽 https://t.co/SVsTaGIal8 pic.twitter.com/FyPz8hPcfv — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 25, 2026

¿Cuáles son las obligaciones de los dueños de mascotas?

En el caso de los dueños de mascotas, también deben cumplir con ciertas responsabilidades como llevar a sus mascotas con correa, recoger sus deshechos, evitar animales agresivos en espacios cerrados, siempre llevar agua y respetar las reglas de los establecimientos.

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